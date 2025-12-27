Febbre viola al Tardini: settore ospite sold-out, sono circa 3500 i tifosi al seguito della Fiorentina

Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Parma e Fiorentina (QUI le formazioni ufficiali), gara che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A e che sarà di scena al Tardini a partire dalle ore 12:30.

Dopo la prima vittoria in campionato raggiunta una settimana fa contro l’Udinese, a Firenze è tornato un po’ di entusiasmo e per questo a Parma sono presenti 3.500 i sostenitori gigliati pronti a spingere i ragazzi di Vanoli verso un successo che sarebbe pesantissimo nella corsa salvezza. Il settore ospiti è dato sold out la sera della vigilia di Natale: tagliandi polverizzati in pochissime ore.

Il cuore del tifo della Fiorentina, tuttavia, prosegue con la protesta esplosa al 20’ della gara della scorsa settimana e non accenderà a diminuire. Il tifo organizzato pretende continuità e vittorie, che portino la Fiorentina lontana dalla zona retrocessione il prima possibile.