Serie B: Frosinone, Venezia e Palermo devono rispondere al Monza. Le gare di oggi
Dopo la vittoria del Monza, in vetta alla Serie B diverse squadre sono chiamate a rispondere nella giornata di oggi, che vedrà disputarsi nove gare in totale. Il Frosinone punta ad allungare di nuovo in vetta, ma deve fare i conti con l'ostica trasferta di Empoli. Il Venezia se la vedrà con la Virtus Entella, mentre il Palermo ospita la mina vagante del Padova. Il Cesena ed il Catanzaro affrontandosi fra loro completano il quadro delle squadre in piena corsa per la salita in Serie A.
Vediamo di seguito il programma completo della 18^ giornata con gli orari delle gare di oggi e la classifica aggiornata.
SERIE B, 18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Modena – Monza 1-2
40' rig. Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Sabato 27 dicembre
Ore 12.30 - Spezia – Pescara
Ore 15.00 - Carrarese – Mantova
Ore 15.00 - Catanzaro – Cesena
Ore 15.00 - Empoli – Frosinone
Ore 15.00 - Juve Stabia - Südtirol
Ore 15.00 - Sampdoria – Reggiana
Ore 15.00 - Venezia – Virtus Entella
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Ricordiamo adesso anche quella che è la classifica aggiornata:
Frosinone 37
Monza 37*
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
*una gara giocata in più
