Parma, Valenti: "Il mio obiettivo? Arrivare in Nazionale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:08Serie A
Pietro Celeste

Il difensore del Parma, Lautaro Valenti, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come hai passato le feste?
"Bene, molto bene. Lavorando anche con questa famiglia".

Com'è stato avere tutto questo tempo a disposizione?
"Abbiamo pensato solo alla gara con la Fiorentina, dobbiamo vincere".

Qual'è il tuo obiettivo?
"Continuare a migliorare per arrivare in Nazionale".

