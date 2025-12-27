Parma, Valenti: "Il mio obiettivo? Arrivare in Nazionale"
Il difensore del Parma, Lautaro Valenti, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Di seguito le sue dichiarazioni.
Come hai passato le feste?
"Bene, molto bene. Lavorando anche con questa famiglia".
Com'è stato avere tutto questo tempo a disposizione?
"Abbiamo pensato solo alla gara con la Fiorentina, dobbiamo vincere".
Qual'è il tuo obiettivo?
"Continuare a migliorare per arrivare in Nazionale".
