Torino, non c'è due senza tre (vittorie)? Baroni riparte da una difesa blindata

Marco Baroni non ha dubbi. "La costruzione non dipende però da una partita". Per costruire una stagione, per andare alla ricerca di un obiettivo, occorre costanza e una crescita collettiva che poi porti ai risultati prefissati. E la continuità il Torino la vuole definitivamente trovare a partire dalla gara casalinga di questo pomeriggio contro il Cagliari. I granata cercano altri tre punti per mettersi alle spalle definitivamente il brutto periodo e dare continuità di risultati alle vittorie ottenuta contro Cremonese e Sassuolo.

Due clean sheet consecutivi

Un dato che certamente risalta nelle ultime due vittorie è che sono arrivate senza incassare reti. Contro i grigiorossi di Nicola e i neroverdi di Grosso infatti l'estremo difensore Paleari non ha raccolto alcun pallone in fondo al sacco dato. Un passo avanti dopo le ultime partite dove invece i granata hanno subito cinque gol contro il Como, due contro il Lecce e tre contro il Milan.

Il tecnico vuole una squadra più volitiva

Occorre però la squadra migliori "nell’intensità di gioco e nella convinzione. La squadra dev’essere più attiva esattamente come nelle ultime partite - ha voluto sottolineare Baroni -. Deve aspettare meno e muoversi di più: questo è l’aspetto principale. Essere una squadra meno bloccata e più volitiva".