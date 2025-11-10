Focus TMW Classifiche a confronto: Inter stabile, vola Gasp! Male Conte, crollo della Dea

Classifiche a confronto dopo undici giornate di campionato. Rispetto alla scorsa Serie A la capolista Inter ha esattamente gli stessi punti a questo punto della stagione: 24. Tutt'altra storia invece quella della Roma, la squadra che ha il confronto migliore con lo scorso campionato: +11. Bene anche il Milan di Allegri nonostante i recenti pareggi, delude invece il Napoli di Antonio Conte reduce dalla sconfitta di Bologna: -3.

Dall'altro lato sorride evidentemente Vincenzo Italiano, allenatore della squadra che in questo momento occupa la quinta posizione in classifica: +3. Meno due per la Juventus reduce dal pareggio nel derby della Mole, +9 per il Como di Fabregas che in casa contro il Cagliari non è riuscito ad andare oltre lo 0-0.

In negativo al momento spiccano principalmente tre squadre. La Lazio di Maurizio Sarri reduce dalla sconfitta di San Siro viaggia con sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione, l'Atalanta pronta a dare il benservito a Ivan Juric dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo addirittura -9. Nulla però a confronto con la Fiorentina, squadra passata da Pioli a Vanoli la scorsa settimana: dopo undici giornate i gigliati sono ultimi in classifica e hanno 17 punti in meno. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 24 punti (= ai punti conquistati nella Serie A 2024/25 dopo undici partite)

Roma 24 (+11)

Milan 22 (+5)

Napoli 22 (-3)

Bologna 21 (+3)

Juventus 19 (-2)

Como 18 (+9)

Sassuolo 16 (in Serie B)

Lazio 15 (-7)

Udinese 15 (-1)

Cremonese 14 (in Serie B)

Torino 14 (=)

Atalanta 13 (-9)

Cagliari 10 (+1)

Lecce 10 (+2)

Pisa 9 (in Serie B)

Parma 8 (-1)

Genoa 7 (-2)

Hellas Verona 6 (-6)

Fiorentina 5 (-17)