Luca Pellegrini: "L'Inter ha meritato. L'obiettivo della Lazio? Bisognerebbe chiederlo alla società"

Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il ko per 2-0 contro l'Inter: "Loro sono una squadra che è forse la più forte in Italia, comunque tra le prime tre, e tra le migliori in Europa. Sicuramente partire e prendere un gol dopo 2 minuti come approccio non è stato il massimo, ma potevamo rischiare una debacle e invece ci siamo compattati. Hanno molta qualità, dovevamo fare qualcosa in più per impensierirli, ci servirà da lezione per la prossima. Ci sono stati anche spunti positivi, ma non sta a me dirlo. Le sensazioni sono state queste dal campo, purtroppo però l'Inter è l'Inter ed è finita così".

Il quasi gol di Gila poteva regalarvi un finale diverso.

"Sì, poteva essere un altro finale, abbiamo avuto due occasioni. Dovevamo sfruttarle meglio, siamo stati un po' sfortunati, ma l'Inter ha meritato e il risultato è giusto".

Qual è l'obiettivo della Lazio?

"Bisognerebbe chiederlo alla società. Non dobbiamo guardare troppo avanti, rischieremo di perdere dei dettagli prima. Abbiamo intrapreso un percorso, venivamo da 6 risultati utili consecutivi, dobbiamo continuare su questo filone. Non ci saranno tante squadre che faranno risultato a San Siro, ci può stare, anche se non siamo contenti".