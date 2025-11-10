Il padre di Paredes: "So delle cose. Dybala vuole venire al Boca Juniors"

Paulo Dybala è ormai uno dei calciatori di cui a Roma si parla quotidianamente. Con il contratto in scadenza a giugno e con uno stipendio decisamente importante, il rinnovo non è così scontato e di conseguenza ecco che tornano prepotentemente di moda le voci su un suo possibile addio. In prima fila c'è sempre il Boca Juniors di Leandro Paredes, ex giallorosso e amico della Joya.

Dopo il Superclasico vinto dagli Xeneizes 2-0 contro il River Plate, a parlare è stato Daniel Paredes, papà del centrocampista, che a Diario Olé ha svelato un retroscena: "Io so delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha il cuore per il Boca Juniors. Ho sentito una conversazione tra loro, e Dybala ha detto che sarebbe venuto". Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere nella Capitale.

Nel corso della sua carriera Dybala vanta 293 presenze e 115 gol con la Juventus, 122 gettoni e 44 reti con la Roma, 93 incontri e 21 centri con il Palermo e 40 sfide e 17 gol con l'Instituto. Inoltre è sceso in campo 40 volte, segnando 4 reti, con l'Argentina. Nel suo palmares annovera un Mondiale, 5 Serie A, 4 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana, una Serie B e una Finalissima.