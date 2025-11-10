Milik incontra Alcaraz alle Atp Finals e spiega al tennista: "Non ho giocato per infortunio"

Arkadiusz Milik è ancora un tesserato della Juventus, ma non scende in campo ormai dal 25 maggio 2024. Il polacco sarebbe dovuto rientrare al massimo in estate, ma è stato protagonista solamente di qualche apparizione ed è diventato sempre più un caso.

L'attaccante è tornato però a far parlare di sé dopo essere stato avvistato all'Allianz Stadium e alle Atp Finals di Torino, dove è stato ripreso un suo dialogo con Carlos Alcaraz, tennista numero 2 del mondo. SportMediaset ne riporta il contenuto, che vi proponiamo di seguito:

Milik: "Piacere di conoscerti, complimenti! Non voglio farti perdere troppo tempo. Come stai?"

Alcaraz: "Piacere mio, grazie mille! Non ti preoccupare. Sono carico per i prossimi match."

Alcaraz "Voi avete giocato ieri (sabato contro il Torino, ndr)?"

Milik: "Io no a causa di un infortunio. È stato un vero piacere conoscerti, complimenti ancora per la partita e ti auguro di fare un grande torneo. Possiamo farci una foto?"