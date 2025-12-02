La Juventus fa i conti con lo stop di Vlahovic. E del rinnovo si parlerà solo a fine stagione
La Juventus ha iniziato a convivere dalla giornata di ieri col lungo stop a cui andrà incontro Dusan Vlahovic, attaccante che nelle idee di Spalletti era diventato il titolare della rosa bianconera senza troppi dubbi.
Il report medico della Juventus raccontava quanto segue: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate", il giocatore, di concerto con la società, nei prossimi giorni deciderà se sottoporsi ad intervento chirurgico o se andare avanti con una terapia conservativa.
Sullo sfondo resta sempre la questione del rinnovo del contratto, con l'attuale accordo in scadenza nel giugno del 2026. Secondo Tuttosport, però, al momento non sembrano esserci all'orizzonte incontri o colloqui in questo senso, con le parti che sembrano decise ad aggiornarsi soltanto al termine dell'attuale stagione, quando il suo contratto sarà di fatto scaduto o comunque a pochi giorni dal termine naturale. Nelle idee di Vlahovic, infatti, c'è l'intenzione di pensare solo e soltanto al pieno recupero con l'obiettivo di tornare in campo quanto prima.
