Eder Sarabia difende Xabi Alonso: "Viene trattato in modo ingiusto e lo vedo soffrire"

Intervistato da Radioestadio Noche su Onda Cero, Eder Sarabia ha commentato non solo l’ottimo momento del suo Elche, ma anche la delicata situazione che sta vivendo Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. I biancoverdi, reduci dal netto 4-0 rifilato al Rayo Vallecano, occupano attualmente il nono posto in classifica e attraversano una fase positiva, ma Sarabia ha voluto spostare l’attenzione anche su temi più ampi legati alla pressione che grava sugli allenatori delle grandi.



Il tecnico dell’Elche ha espresso grande solidarietà nei confronti di Alonso, sottolineando come il contesto madridista amplifichi ogni difficoltà: “Bisogna esserci. A un certo punto credo che il corpo di Xabi gli dirà di dire ‘parliamo di calcio’”. Un invito chiaro a riportare il dibattito sugli aspetti tecnici, piuttosto che sulle polemiche.

Sarabia è andato oltre, parlando di un trattamento eccessivamente duro: “Viene trattato in modo troppo aggressivo e ingiusto. È il suo primo anno, non è facile cambiare e lui vuole cambiare il suo stile. È un allenatore che sarà in grado di riuscirci. Mi dispiace un po’ per lui perché lo vedo soffrire”. Parole che restituiscono l’immagine di un collega consapevole delle difficoltà del mestiere.

Infine l'allenatore basco ha rimarcato la differenza tra le piazze: “Qualsiasi cosa tu dica a Elche potrebbe non avere importanza, ma a Madrid o Barcellona sì. I giocatori restano persone”. Un messaggio che evidenzia quanto la gestione umana dello spogliatoio diventi centrale, soprattutto sotto i riflettori delle grandi capitali del calcio.