Yildiz come Del Piero: 5 gol in 15 giornate di A con la Juventus prima di fare 21 anni

La Juventus è stata sconfitta malamente 2-1 in casa del Napoli, ma la luce di Kenan Yildiz non ha certamente smesso di brillare. Il turco è riuscito a segnare la rete del momentaneo 1-1 e a creare alcune situazioni potenzialmente pericolose, che hanno messo in difficoltà gli azzurri.

Continuano anche i paragoni con Alessandro Del Piero, alimentati dalle statistiche: il classe 2005 infatti è il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno 5 gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni. L'unico a riuscirci prima di lui era stato proprio Pinturicchio nel '94-'95.