Napoli da Sarri a Spalletti. Juventus con un Yildiz alla Emre Can

Campioni d’Italia in carica che da 6 incroci casalinghi contro la Juventus raccolgono soltanto vittorie. Un filotto che ha preso avvio col 2-1 (Zielinski al 63’, Insigne 86’, Ronaldo 90’) del 2019-2020.

Prima curiosità: la panchina bianconera, allora, era occupata dall’ex Sarri. A distanza di qualche anno toccherà nuovamente a un mister che ha vestito l’azzurro, Spalletti, presentarsi al Maradona – San Paolo da avversario.

L’ultimo segno 2 in schedina, invece, risale al 2018-2019, quando fu 1-2 (Pjanic al 28’, Emre Can al 39’, Callejon al 61’) .

Seconda curiosità: la rete decisiva la marcò il centrocampista tedesco d’origine turca. Questa Juventus ha il suo maggior talento, senza dubbio alcuno, in Yildiz, attaccante turco nato in Germania.

Sfida numero 81, fra A e B, con i partenopei padroni di casa. La statistiche raccontano di 29 vittorie del Napoli, 28 segni X, 23 successi della Juventus, 104 gol marcati dagli azzurri e 92 dai bianconeri.

Insomma, siamo a meno 4 dalle 200 reti nei Napoli-Juventus di campionato.

E lo 0-0 non fa capolino dal 23 marzo 1997…

Campani a 28 punti (9V – 1X – 3P con 20GF e 11GS), 16 dei quali al Maradona – San Paolo (5V – 1X – 0P con 12GF e 5GS). Da un anno, l’8 dicembre, non vanno KO fra le mura di casa: 0-1 rimediato dalla Lazio (poi 13V – 4X). Juventus che rincorre a 23 (6V – 5X – 2P con 17GF e 12GS), un terzo circa, 8, lontano dallo Stadium (2V – 2X – 2P con 5GF e 6GS). È reduce da una striscia di 5 turni OK in campionato (3V – 2X).

PS: quello di domenica sarà il Napoli-Juventus numero 80 in Serie A.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

80 incontri disputati

29 vittorie Napoli

28 pareggi

23 vittorie Juventus

104 gol fatti Napoli

92 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Juventus 2-2, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Juventus 2-1, 22° giornata 2024/2025