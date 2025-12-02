Juventus, Yildiz fra rinnovo e sirene di mercato: sondaggio dell'Arsenal oltre al Real

La stella di Kenan Yildiz brilla sempre di più: in questa prima parte di stagione il fantasista turco sembra intenzionato a prendere in mano la Juventus e di onorare sempre di più il numero 10 che porta sulle spalle.

Inevitabile che con la sua crescita sul campo il tema del rinnovo torni di attualità. Il suo contratto attuale scadrà nel 2029, ma si sta parlando di prolungarlo a cifre superiori. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola il giocatore è legatissimo ai colori bianconeri e dunque rimarrebbe volentieri dov'è nonostante certe sirene (su tutte: il Real Madrid). C'è però da ridurre la distanza fra le parti. Il giocatore chiede un ingaggio da top, sui 6-7 milioni di euro, al momento ne percepisce circa 1,7. La Juventus ad ora avrebbe invece offerto una cifra leggermente al di sotto dei 5 milioni.

A proposito delle sirene intorno a lui: il quotidiano scrive che Yildiz piace a tutte le big europee, ma che l'Arsenal in particolare nell'ultimo periodo ha mosso nuovi passi per conosce le richieste dell'entourage del giocatore. I Gunners infatti sarebbero rimasti stregati dalle sue giocate, ma al contempo la dirigenza londinese sarebbe consapevole che a Torino non è stato fissato alcun prezzo.