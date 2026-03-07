Yildiz, numeri come Yamal e Diomande: fra i migliori giovani c'è anche il 10 della Juventus

La Juventus va, ancora nel segno soprattutto di Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha realizzato un bel gol e tante giocate nel 4-0 dei bianconeri contro il Pisa. Come evidenziato dai dati Opta, l'attaccante ha raggiunto anche un significativo traguardo. Otto gol e cinque assist per lui: è uno dei soli tre giocatori nati dopo il 2005 ad aver trovato almeno cinque gol ed almeno altrettanti assist nei maggiori cinque campionati europei in corso. Chi insieme a lui? Lamine Yamal e Yan Diomande.

Dopo la gara di oggi, Yildiz ha dichiarato a DAZN: "Sono contento per la vittoria. Anche nel primo tempo avevamo fatto bene, ma nella ripresa abbiamo fatto di più e segnato. Sono contento per la squadra e per come abbiamo giocato nell'ultimo periodo in generale, speriamo di continuare così. Il ruolo da attaccante centrale? Io sono qui per la squadra. Quando il mister mi dice di giocare davanti, io lo faccio. Sennò gioco a sinistra. Io sono felice di giocare. I colpi ricevuti hanno fatto un po' male, ma va bene così".