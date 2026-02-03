Yildiz pronto a rinnovare con la Juve, l'Atalanta ritrova Bakker: le top news delle 22

Le ultime ore di calcio italiano si sono mosse su un doppio binario: quello della programmazione futura e quello, sempre delicato, dell'infermeria. Il protagonista assoluto è senza dubbio Kenan Yildiz. Con la chiusura del mercato invernale, la Juventus ha voluto lanciare un segnale chiarissimo alle concorrenti europee mettendo il rinnovo del giovane talento turco in cima alla propria lista delle priorità. Siamo ormai ai dettagli: la firma è attesa a brevissimo, forse già entro il weekend, e legherà il numero 10 alla Vecchia Signora fino al 2031. Non è solo una questione di durata, ma anche di peso specifico: Yildiz riceverà un importante adeguamento economico che lo proietterà tra i calciatori più pagati della rosa, una mossa che prepara il terreno per l'era post-Vlahovic, destinato a salutare la Continassa a giugno.

Se a Torino si guarda al domani, a Bergamo si festeggia un ritorno atteso da tempo. Raffaele Palladino può finalmente sorridere perché, dopo il rientro di Bellanova, ha ritrovato in gruppo anche Mitchell Bakker. L'esterno olandese si è lasciato alle spalle un lunghissimo stop di sette mesi; un recupero graduale, passato per i test con Primavera e Under 23, che ora lo vede finalmente pronto per la prima squadra. Saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se potrà essere già della partita giovedì 5 febbraio, proprio contro la Juventus in Coppa Italia.

Meno fortunata è invece l'Udinese, che deve fare i conti con lo stop di Keinan Davis. L'attaccante, che si era infortunato durante la sfida contro la Roma, si è sottoposto oggi agli esami che hanno evidenziato una lesione all'adduttore sinistro. Per lui si prospetta un mese di stop forzato, con il club che ha già avviato l'iter riabilitativo per riaverlo a disposizione tra circa quattro settimane.

Infine, c’è spazio per le riflessioni in casa Milan attraverso le parole di Igli Tare. Il direttore sportivo rossonero, parlando a DAZN prima del match contro il Bologna, ha voluto fare chiarezza sulle manovre di mercato, in particolare sul mancato arrivo di Mateta. Tare ha spiegato che si trattava di un'operazione pensata per il futuro, ma un problema fisico riscontrato nel giocatore ha spinto il club a frenare. Nonostante un periodo complicato dagli acciacchi di stelle come Leao e Pulisic, il DS ha ribadito la totale fiducia nel gruppo attuale, invitando l'ambiente a non cercare alibi e a restare focalizzati sulla classifica.