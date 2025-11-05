Youth League, nessun passo falso dell'Inter U19: 3-0 al Kairat, Carbone all'11° posto
Sono arrivati i verdetti finali della quarta giornata di Youth League, con massima rilevanza per l'Inter U19 di Benny Carboni che ha spazzato via i kazaki del Kairat Almaty: apre i conti Mosconi su rigore, un super gol di Zarate Hidalgo al minuto 37 arrotonda il punteggio, poi nella ripresa il giovane talento della baby nazionale Italiana Iddrissou chiude i giochi per 3-0.
Così i nerazzurri restano con un solo piede fuori dalla top 10 della classifica di Youth League, tuttavia con 8 punti in 4 partite dopo aver segnato 8 gol e incassato 4 reti. Undicesima posizione e unica italiana al momento qualificata per il turno successivo, con Atalanta, Napoli e Juventus U19 fuori dai primi 22 posti e soprattutto lontani dalla zona playoff.
Partite di oggi
Benfica U19 - Leverkusen U19 5-0
Qarabag U19 - Chelsea U19 0-5
Pafos U19 - Villarreal U19 0-2
Ajax U19 - Galatasaray U19 7-2
Marsiglia U19 - Atalanta U19 0-0
Club Brugge U19 - Barcellona U19 2-0
Inter U19 - Kairat Almaty U19 3-0
Manchester City U19 - Borussia Dortmund U19 0-3
Newcastle U19 - Athletic Bilbao U19 2-3
I risultati di ieri
Bodo/Glimt U19 - AS Monaco U19 0-7
Napoli U19 - Eintracht U19 0-0
Slavia Praha U19 - Arsenal U19 5-1
PSG U19 - Bayern U19 3-0
Tottenham U19 - København U19 2-3
Juventus U19 - Sporting U19 2-2
Atletico Madrid U19 - USG U19 5-0
Liverpool U19 - Real Madrid U19 0-4
Olympiacos U19 - PSV U19 2-2
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Chelsea U19 - 12 punti
2. Athletic Bilbao U19 - 12
3. Real Madrid U19 - 12
4. Club Brugge U19 - 12
5. Atletico Madrid U19 - 10
6. Benfica U19 - 9
7. Tottenham U19 - 9
8. Barcellona U19 - 9
9. Borussia Dortmund U19 - 9
10. Villarreal U19 - 9
11. Inter U19 - 8
12. Sporting Lisbona U19 - 8
13. Slavia Praga U19 - 7
14. PSG U19 - 7
15. Ajax U19 - 7
16. Olympiakos U19 - 7
17. Liverpool U19 - 7
18. Bayer Leverkusen U19 - 7
19. Copenaghen U19 - 6
20. Manchester City U19 - 6
21. PSV U19 - 5
22. Eintracht Francoforte U19 - 6
23. Atalanta U19 - 4
24. Monaco U19 - 3
25. Napoli U19 - 3
26. Bayern Monaco U19 - 3
27. Pafos U19 - 3
28. Royale Union SG U19 - 3
29. Galatasaray U19 - 3
30. Juventus U19 - 1
31. Marsiglia U19 - 1
32. Arsenal U19 - 0
33. Newcastle U19 - 0
34. Kairat Almaty U19 - 0
35. Bodo/Glimt U19 - 0
36. Qarabag U19 - 0