Youth League, nessun passo falso dell'Inter U19: 3-0 al Kairat, Carbone all'11° posto

Sono arrivati i verdetti finali della quarta giornata di Youth League, con massima rilevanza per l'Inter U19 di Benny Carboni che ha spazzato via i kazaki del Kairat Almaty: apre i conti Mosconi su rigore, un super gol di Zarate Hidalgo al minuto 37 arrotonda il punteggio, poi nella ripresa il giovane talento della baby nazionale Italiana Iddrissou chiude i giochi per 3-0.

Così i nerazzurri restano con un solo piede fuori dalla top 10 della classifica di Youth League, tuttavia con 8 punti in 4 partite dopo aver segnato 8 gol e incassato 4 reti. Undicesima posizione e unica italiana al momento qualificata per il turno successivo, con Atalanta, Napoli e Juventus U19 fuori dai primi 22 posti e soprattutto lontani dalla zona playoff.

Partite di oggi

Benfica U19 - Leverkusen U19 5-0

Qarabag U19 - Chelsea U19 0-5

Pafos U19 - Villarreal U19 0-2

Ajax U19 - Galatasaray U19 7-2

Marsiglia U19 - Atalanta U19 0-0

Club Brugge U19 - Barcellona U19 2-0

Inter U19 - Kairat Almaty U19 3-0

Manchester City U19 - Borussia Dortmund U19 0-3

Newcastle U19 - Athletic Bilbao U19 2-3

I risultati di ieri

Bodo/Glimt U19 - AS Monaco U19 0-7

Napoli U19 - Eintracht U19 0-0

Slavia Praha U19 - Arsenal U19 5-1

PSG U19 - Bayern U19 3-0

Tottenham U19 - København U19 2-3

Juventus U19 - Sporting U19 2-2

Atletico Madrid U19 - USG U19 5-0

Liverpool U19 - Real Madrid U19 0-4

Olympiacos U19 - PSV U19 2-2

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Chelsea U19 - 12 punti

2. Athletic Bilbao U19 - 12

3. Real Madrid U19 - 12

4. Club Brugge U19 - 12

5. Atletico Madrid U19 - 10

6. Benfica U19 - 9

7. Tottenham U19 - 9

8. Barcellona U19 - 9

9. Borussia Dortmund U19 - 9

10. Villarreal U19 - 9

11. Inter U19 - 8

12. Sporting Lisbona U19 - 8

13. Slavia Praga U19 - 7

14. PSG U19 - 7

15. Ajax U19 - 7

16. Olympiakos U19 - 7

17. Liverpool U19 - 7

18. Bayer Leverkusen U19 - 7

19. Copenaghen U19 - 6

20. Manchester City U19 - 6

21. PSV U19 - 5

22. Eintracht Francoforte U19 - 6

23. Atalanta U19 - 4

24. Monaco U19 - 3

25. Napoli U19 - 3

26. Bayern Monaco U19 - 3

27. Pafos U19 - 3

28. Royale Union SG U19 - 3

29. Galatasaray U19 - 3

30. Juventus U19 - 1

31. Marsiglia U19 - 1

32. Arsenal U19 - 0

33. Newcastle U19 - 0

34. Kairat Almaty U19 - 0

35. Bodo/Glimt U19 - 0

36. Qarabag U19 - 0