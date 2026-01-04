Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre"
Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo della sua Atalanta contro la Roma, squadra nella quale è cresciuto calcisticamente
Che voto ti dai?
"Il voto me lo date voi, me lo danno gli altri. Ma penso di aver fatto una buona partita, aiutando la squadra a fare il massimo".
Buona prestazione come trequartista
"Nella mia carriera parto da quel ruolo lì, trequartista o mezz'ala offensiva. Poi entro in prima squadra, Mourinho mi sposta quinto e da lì non mi muovo".
Ti volevi togliere qualche sassolino contro la tua ex squadra?
"Cerco sempre di dare il massimo per aiutare la squadra, indipendentemente da chi ho di fronte. Per noi è andata bene, ora concentriamoci per mercoledì".
Avresti esultato in caso di gol?
"No, assolutamente".
