Zaniolo: "Molti tifosi della Roma saranno offesi, ma li capisco. La Nazionale è un obiettivo"

Nel corso della sua intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Nicolò Zaniolo ha ripercorso anche la sua avventura alla Roma: "Tutte le cose hanno un inizio e una fine. Andare via da lì per me è stata una botta molto dolorosa, non è finita benissimo ma mi auguro che con il tempo tutto si appiani. La mia compagna è di Roma e mio figlio è nato là".

Sono tanti i bei ricordi nella Capitale, soprattutto quelli legati alla vittoria della Conference con un suo gol: "È stato incredibile. Alla vigilia sentivamo molto la partita, la Roma non vinceva da anni un titolo. Quella partita è stata il coronamento di un’intera stagione. È stato uno dei giorni più belli della mia vita".

L'accoglienza che si aspetta da parte dell'Olimpico dopo il gol con l'Atalanta è la seguente: "Premetto che quella esultanza non la rifarei. Ho sbagliato. Non so come mi accoglieranno, immagino che molti siano rimasti offesi dal mio comportamento, ma li capisco. Penserò a concentrarmi sulla partita anche perché in campo contro la Roma non ci andrà Zaniolo, ma l’Udinese. Vogliamo prenderci i tre punti". Infine due battute anche sulla Nazionale: "È un obiettivo che può arrivare solo attraverso le prestazioni con l’Udinese".