Mattia Zanotti, un cavallo di ritorno per l'Inter? È stato seguito anche dal Napoli

Mattia Zanotti può essere un cavallo di ritorno per l'Inter? Dopo che l'affare Joao Cancelo è saltato, ecco che il nome del difensore è entrato nella lista per la fascia destra, buono sia per le liste UEFA sia perché giovanissimo ma con già diversi campionati in Svizzera.

Il suo agente, Federico Pastorello, a inizio dicembre aveva parlato del suo futuro. "Ha statistiche incredibili, è un ragazzo top dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Spero tanto possa avere una opportunità, poi vedremo se a gennaio o a giugno. Farebbe comodissimo a tante squadre, mi aspetto da lui grandi cose in futuro. Tolti i super top già oggi può dire la sua in qualsiasi club. Ma a un livello ancora più alto sono sicuro che ci arriverà: è uno di quei giocatori che in un gruppo ci sta sempre per dinamismo, qualità e professionalità".

Interrogato nelle scorse settimane sull'argomento mercato - poiché seguito dal Napoli - Zanotti ha spiegato così. "Me l’hanno detto prima, non lo sapevo neanche, è una notizia che avrei anche potuto scoprire qui ora, quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più, credo, perché è una cosa che mi ha occupato troppo la testa. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita". Oggi Mattia Zanotti compie 23 anni.