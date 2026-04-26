Zanotti si fa grande in Svizzera: tre club europei corteggiano l'ex Inter per l'estate

In Italia non abbiamo talenti, ma all'estero non sembrano pensarla così. Non sono pochi, infatti, i giocatori nostrani che emigrano per trovare spazio e si affermano in campionati diversi dalla Serie A. E' il caso di Mattia Zanotti, terzino classe 2003 cresciuto nel vivaio dell'Inter e da tre anni in Svizzera. Passato dai nerazzurri al San Gallo nell'estate del 2023, da due anni veste invece la maglia del Lugano in cui si sta mettendo in mostra come un discreto produttore di assist (14 in 71 apparizioni con i bianconeri).

Le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate, più all'estero che in Italia per al verità. Stando a quello che riporta Sky, ci sono infatti tre importanti club europei pronti a puntare sul prodotto delle Giovanili interiste. Si tratta del Bruges in Belgio, del Porto in Portogallo e del Galatasaray in Turchia.

Si preannuncia dunque un estate calda per Zanotti che, dopo aver mostrato le sue qualità per tre anni nella massima serie svizzera, potrebbe aver voglia di misurarsi con un altro campionato europeo e magari con palcoscenici più importanti. Molto meno probabile, invece, il suo ritorno in Italia (dove fino ad ora, nel calcio dei grandi, ha totalizzato appena 3 presenze con l'Inter).