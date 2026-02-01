Atalanta, Zappacosta: "Ahanor? Può capitare. Carnesecchi è molto forte"

Intervistato da DAZN nel post-partita di Como-Atalanta, il difensore nerazzurro Davide Zappacosta ha così commentato lo stoico pari del Sinigaglia.

Cosa dici dell'espulsione di Ahanor?

"Ahanor è un ragazzo molto giovane che dà sempre tutto, sono episodi quello come il suo che possono capitare e noi abbiamo lottato per portare comunque qualcosina a casa. Era impensabile pensare di non concedergli nulla, ma abbiamo retto".

Come giudichi la partita?

"Queste partite chiaramente fanno crescere tanto, venivamo da una brutta partita in Champions e la sfida di oggi ha dato anche risposte su gruppo e squadra. Ci serviva".

Che dire dopo una prestazione come quella di Carnesecchi oggi?

Carnesecchi è davvero molto forte, che sta affrontando tutto con la massima serenità e siamo contenti di averlo con noi"