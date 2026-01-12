Zazzaroni: "Inter-Napoli spettacolo da Premier. Lautaro miglior attaccante del campionato"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il big match tra Inter e Napoli nel suo consueto editoriale per il quotidiano. Questo un estratto della sua analisi: "Abbiamo (ri)visto le più forti del campionato. Più forti tecnicamente, atleticamente, strutturalmente. Le candidate uniche. Potrei proseguire con gli avverbi - in cantina ne possiedo un’intera riserva - ma mi fermo qui per non annoiare.

Abbiamo anche (ri)visto il miglior attaccante del campionato, Lautaro, presente in tutti i settori del campo e totalmente a disposizione della squadra. Ma anche il miglior tuttocampista, McTominay, capace di riempire di sé qualsiasi momento, qualsiasi zona, e di segnare due gol importantissimi e salvifici. Inter-Napoli è una partita che c’entra pochissimo con le altre della A: ieri, e non solo per l’intensità, lo spettacolo di San Siro non ha avuto niente da invidiare a quelli della Premier".

Zazzaroni ha poi concluso così: "Chiarisco che l’impressione migliore, nell’occasione, l’ha fatta il Napoli che non ha subìto l’Inter e ha saputo reagire immediatamente a colpi che avrebbero ammazzato un cavallo (metafora un po’ così, allegriana), in particolare il rigore di Calhanoglu a venti minuti dalla fine. Il palo di Micki nel finale fa il paio con le due enormi occasioni avute dal Napoli all’inizio della ripresa".