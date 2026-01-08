Zazzaroni: "Chivu ha aggiunto nel gioco e nella classifica, Inter migliorata rispetto a Inzaghi"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica il suo editoriale odierno all'Inter, vincente e convincente in quel di Parma grazie alle reti segnate da Dimarco e Thuram. Questo un estratto della sua analisi sul quotidiano:

"Non voglio cambiare bensì aggiungere, precisò a inizio stagione Cristian Chivu. E in effetti qualcosa ha aggiunto: nel gioco e in classifica. I 42 punti con una partita in meno costituiscono già un piccolo, ma significativo miglioramento rispetto all’ultima stagione di Simone: e se l’Inter dovesse superare il Lecce nel recupero della gara interna rinviata per le finali della Supercoppa Italia, l’aggiunta risulterebbe consistente: 4 punti. Le variazioni più sensibili nel gioco derivano non solo dall’impiego di Akanji e Bisseck, difensori rapidi e dinamici, e dalla crescita di Zielinski, il principe dei cambi di direzione sul posto. Sento ripetere ad esempio che questa Inter è più verticale della precedente: possibile. A me sembra che sappia ragionare maggiormente, conservando tuttavia la stessa potenza d’urto quando decide di imporre il proprio ritmo.

Lautaro poi lavora tanto in costruzione e non soltanto quando fa coppia con Pio Esposito. Si avverte, questo sì, l’assenza di Dumfries: Luis Henrique non ha la spinta propulsiva, né la vocazione al gol dell’olandese".