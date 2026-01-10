Inter-Napoli, sfida anche dialettica? Zazzaroni: "Conte poco sopportato, ma sa vincere"

Il big match tra Inter e Napoli, in programma domani sera a San Siro, ha al suo interno tanti confronti tra cui quello tra i due tecnici: Cristian Chivu e Antonio Conte. Una sfida a livello calcistico, ma anche della comunicazione: piano di cui si sta parlando tanto nell'ultimo periodo. Probabilmente troppo, come si evince dalle parole di Ivan Zazzaroni nel suo fondo per il Corriere dello Sport: "Quelli che si soffermano esclusivamente sulla comunicazione degli allenatori mi fanno ridere. Cristian diventa il nuovo guru, mentre Antonio resta una sorta di provocatore figlio di un’altra epoca".

"Il campo - prosegue Zazzaroni - arriva dopo: spesso, sempre. Ma il campo porta i fatti, il resto sono parole che, se non confortate dai risultati, valgono meno di zero. Dicevo che Chivu viene indicato come esempio da seguire (e ci sta) ma solo perché è primo in classifica, con merito e dopo aver migliorato una squadra che sembrava già superiore alle altre".

Chiusura sul tecnico del Napoli: "Chi non sopporta Conte si pensa migliore di lui. Solo che Conte sa vincere; solo che è bravissimo e conosce i sistemi e il sistema, mentre molti di noi - esclusi i presenti... - sono destinati alla mediocrità".