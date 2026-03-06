10 anni di VAR, Zazzaroni: "Mi chiedo come si possa arrivare all’ottimizzazione della risorsa"

Ieri sono trascorsi 10 anni dall'introduzione del VAR. Era il 5 marzo 2016 quando la tecnologia entrò nel calcio. Le polemiche non sono per niente placate, anzi. Basti vedere soltanto cosa accaduto nelle ultime partite. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, nel corso del suo fondo in prima pagina, ha commentato come questo strumento sia "solo alle Elementari - ha esordito - commette ancora errori grossolani di grammatica calcistica e non sembra pronto per il salto alle Medie".

Proseguendo nel suo commento, il direttore del quotidiano sportivo ha raccontato quanto accaduto nel finale del match fra Carrarese e Catanzaro lo scorso mercoledì con il numero uno dei fischietti costretto a lasciare la tribuna: "Per festeggiare in anticipo - nonostante porti sfiga - il compleanno del VAR mercoledì sera, a Carrara, alcuni tifosi hanno riempito di offese, tante, e banconote, poche, il designatore Rocchi: con qualcuno bisogna pur prendersela" ha proseguito.

"Stabilito che non si torna più indietro e - ha concluso l'editoriale - appurato che il VAR a chiamata in Lega Pro stia facendo più danni della grandine, mi chiedo come si possa arrivare all’ottimizzazione della risorsa, dal momento che la crescita culturale l’obiettività nel nostro Paese sono vietate per legge".