Zenga applaude Falcone: "Un rendimento così elevato è da grande professionista. Inter? Calma..."

Walter Zenga, ex portiere, promuove a pieni voti Wladimiro Falcone. L’ex portiere dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Sky, ha commentato la prestazione del numero uno del Lecce: “Deve ancora giocare tre partite importanti, deve pensare a quelle”, ha risposto svicolando ad una domanda sul possibile trasferimento all'Inter dell'estremo difensore. “Avere un rendimento così elevato negli anni in una squadra che lotta per salvarsi vuol dire che è un grande professionista”.

Zenga ha quindi evidenziato gli interventi chiave della gara: “Contro il Pisa ha fatto una parata di riflesso, ma anche un'altra determinante su Stojilkovic, difficile e da portiere vero”.

Al portiere del Lecce recentemente si è interessato anche il Bologna: la squadra mercato rossoblù oltre alla conferma di Federico Ravaglia, è infatti di mettere a disposizione di Italiano - o del tecnico che lo sostituirà - anche un nuovo portiere in grado di fare il titolare.