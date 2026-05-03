Scudetto all'Inter, Zenga: "Chivu un mix fra Mourinho, Ranieri e Spalletti"
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Ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato della vittoria dello Scudetto dell'Inter, coi nerazzurri che hanno festeggiato il 21° trionfo dopo il 2-0 sul Parma: "Se guardiamo lo scudetto con 3 partite da giocare, se diciamo che era chiaro da tanto, se diciamo che non sono mai stati vinti gli scontri diretti, se diciamo che il gap con le altre è sempre stato importante, possiamo solo dire che è uno scudetto meritato".
Chi le ricorda Chivu come allenatore?
"Un mix fra Mourinho, Ranieri e Spalletti. Mou per come compatta il gruppo, per come esulta con tutti. Ranieri per la comunicazione esterna, Spalletti per le situazioni di gioco".
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