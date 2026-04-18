Zenga applaude Chivu: "Fratello, i giocatori diventano grandi se il tecnico gli indica la via"
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Walter Zenga, storico portiere tra le altre dell'Inter, ha voluto dedicare un messaggio a mister Chivu dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari. L'uomo ragno si è rivolto così al tecnico nerazzurro dopo una risposta di quest'ultimo sulla volontà della Beneamata di essere competitiva anche in Champions:
"Ti dico una cosa da fratello. I giocatori diventano di grande qualità quando hanno un allenatore che gli indica la via. E tu lo sai meglio di me perché hai avuto grandi allenatori al tuo fianco. Complimenti ancora, te li faccio di cuore", le sue dichiarazioni a Sky Sport.
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