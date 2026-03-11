Sospese le scommesse sull'esonero di Tudor al 45' della partita con l'Atletico

Quattro partite alla guida del Tottenham, quattro sconfitte. Squadra appena un punto sopra la zona retrocessione ed eliminazione dalla Champions vicinissima. Le prime 4 partite di Igor Tudor alla guida degli Spurs sono state un fiasco e le critiche sono già feroci sul tecnico che è già a un passo dall'esonero. Prossimo impegno contro il Liverpool, ad Anfield. Poi nuovamente Atlético. E infine, prima della pausa nazionali, il Nottingham Forest in casa.

Riuscirà l'ex allenatore della Juventus ad arrivare fino alla sfida contro questi ultimi? Per i bookmakers le possibilità sono poche. Basti pensare che c'è chi ha sospeso le scommesse sul suo esonero nell'intervallo della partita contro l'Atlético. E già in precedenza parlavamo di quote piuttosto basse.

Già diramata una lista di possibili sostituti, che vede Sean Dyche come il candidato principale, seguito da Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi e Robbie Keane. Tra i meno probabili, ma comunque decisamente suggestivo, Gareth Southgate. L'ex ct dell'Inghilterra è fermo da luglio 2024, dopo la fine degli Europei che hanno visto la selezione dei tre leoni chiudere ancora una volta al secondo posto.