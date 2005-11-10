Zidane dopo l'1-1 con l'Italia: "Donnarumma bravissimo, non siamo un club ma miglioreremo"

Dalla Francia arrivano ulteriori dichiarazioni di Zinedine Zidane, commissario tecnico della Francia che ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Italia: "Sono felice della prestazione, ma non del risultato perché credo meritassimo di più. Sono comunque orgoglioso dei miei giocatori".

La Francia non segna nel primo tempo da 7 partite...

"Non cerchiamo la perfezione a tutti i costi. Ci è mancata la capacità di incidere negli ultimi metri, non siamo stati bravi negli spazi stretti. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio e li abbiamo messi sotto pressione".

Il ritorno allo Stade de France da allenatore?

"Magnifico anche se avremmo voluto vincere per i nostri tifosi. Ero emozionato e felice".

Sul pareggio dell'Italia ci sono responsabilità di Da Cunha e Rabiot...

"Nel calcio cerchi sempre di commettere meno errori possibile. Io però guardo il quadro generale, guardo l'intera partita. E posso essere contento. Non entro nel merito dell'errore, quando succede è colpa di tutti".

C'è un problema gol nella Francia?

"Abbiamo creato tante occasioni, ma Donnarumma è stato bravissimo. Miglioreremo, ci vuole tempo perché non siamo un club".