Zielinski: "Ho imparato molto da Hamsik. Sneijder il mio preferito della storia dell'Inter"

Nel corso dell'intervista concessa al Match Programme ufficiale, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato dei suoi riferimenti da calciatore: "Da piccolo il primo campione a cui mi sono ispirato è Tomas Rosicky, centrocampista ceco che ha giocato con Borussia Dortmund e Arsenal. Ho capito che sarei diventato un calciatore quando sono arrivato in Italia, a Udine. Con la Primavera dell'Udinese mi sono reso conto che ero bravo: ricordo anche la mia prima partita da professionista con grande emozione, ho esordito in Serie A dando il cambio ad Antonio Di Natale.

Il compagno da cui ho imparato di più in carriera è Marek Hamšsk, mentre ho affrontato tanti avversari fortissimi come Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Forse la maglia di CR7 è quella a cui tengo di più tra quelle che ho scambiato, alla fine di un Polonia-Portogallo. La Nazionale è speciale per me: se penso a una vittoria significativa la prima che mi viene in mente è quella nel playoff contro la Svezia nel 2022, successo che ci ha qualificato al Mondiale in Qatar.

La qualità che più mi ha aiutato nel corso della mia carriera è la tecnica: penso che sia un tratto in comune che ho con Wesley Sneijder, che sicuramente è il mio giocatore preferito della storia dell'Inter".