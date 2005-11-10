Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Zielinski: "Ho imparato molto da Hamsik. Sneijder il mio preferito della storia dell'Inter"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:45Serie A
25.10.2026 10:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista concessa al Match Programme ufficiale, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha parlato dei suoi riferimenti da calciatore: "Da piccolo il primo campione a cui mi sono ispirato è Tomas Rosicky, centrocampista ceco che ha giocato con Borussia Dortmund e Arsenal. Ho capito che sarei diventato un calciatore quando sono arrivato in Italia, a Udine. Con la Primavera dell'Udinese mi sono reso conto che ero bravo: ricordo anche la mia prima partita da professionista con grande emozione, ho esordito in Serie A dando il cambio ad Antonio Di Natale.

Il compagno da cui ho imparato di più in carriera è Marek Hamšsk, mentre ho affrontato tanti avversari fortissimi come Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Forse la maglia di CR7 è quella a cui tengo di più tra quelle che ho scambiato, alla fine di un Polonia-Portogallo. La Nazionale è speciale per me: se penso a una vittoria significativa la prima che mi viene in mente è quella nel playoff contro la Svezia nel 2022, successo che ci ha qualificato al Mondiale in Qatar.

La qualità che più mi ha aiutato nel corso della mia carriera è la tecnica: penso che sia un tratto in comune che ho con Wesley Sneijder, che sicuramente è il mio giocatore preferito della storia dell'Inter".

Articoli correlati

Immagine news 1
De Gea tiene la Fiorentina in partita: spagnolo tre volte decisivo nei primi 45', contro l'Inter è 0-0
Immagine news 2
Cardinale conferma Amorim, cresce il fronte Galliani in FIGC: le top news delle 13
Immagine news 3
Probabili formazioni Serie A, le ultime sull'8ª giornata di campionato
Immagine news 4
Inter-Fiorentina, anche Mancini in tribuna: ecco tutti gli italiani in campo oggi

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
13:07 Serie ATMW
TMWGasperini ha ragione, Balerdi è un grande acquisto. Quanto è costato l'argentino
Immagine news 2
13:00 Serie A
Cardinale conferma Amorim, cresce il fronte Galliani in FIGC: le top news delle 13
Immagine news 3
12:52 Serie A
Bologna, situazione infortunati: l'esito esami per Enem e le ultime su Orsolini e Piccoli
Immagine news 4
12:45 Serie A
Cagliari, Pisacane dopo il ko col Bologna: "Non manca mordente. Serve muovere la classifica"
Immagine news 5
12:40 Serie ATMW
TMWInter-Fiorentina, anche Mancini in tribuna: ecco tutti gli italiani in campo oggi
Immagine news 6
12:38 Serie A
Roma, Ndicka: "A Napoli serata folle. Mostrato il nostro carattere fino al fischio finale"
Immagine news 7
12:30 Serie A
Paratici dopo la tripletta del figlio Lorenzo: "Andiamoci piano con i complimenti"
Immagine news 8
12:22 Serie A
"Tornerò alla Juventus da allenatore": il richiamo bianconero di Arturo Vidal
Immagine editoriale di Luca Calamai
Allegri non fa più la differenza ma sugli arbitri ha ragione. Senza Svilar e Dybala la Roma non è da scudetto. Date due acquisti a Gasp. Douvikas ha cancellato Kean. Lazio in testa: tifosi tornate tutti all’Olimpico
Primo piano
Immagine top news n.0 Disgelo Marotta-Paratici: abbraccio nel tunnel di San Siro prima di Inter-Fiorentina. La loro storia
Immagine top news n.1 Fiorentina, Paratici su Dodò: "Difficoltà in estate, ora si allena bene ed è uno della rosa"
Immagine top news n.2 Elezioni FIGC: cresce il fronte Galliani. Non solo le big di A sull'ex Milan. La situazione
Immagine top news n.3 Da quando si sono divisi Marotta ha continuato a vincere mentre per Paratici tante delusioni
Immagine top news n.4 La Lazio di Gattuso può davvero reggere in vetta alla classifica di Serie A?
Immagine top news n.5 Il confuso Allegri e i 17 gol subiti in 11 gare. La metà di tutta la prima annata alla Juve
Immagine top news n.6 Lazio, prima notte in testa solitaria nel post-Covid: ora può interrompere un digiuno lungo 16 anni
Immagine top news n.7 La classifica aggiornata di Serie A e tutte le probabili formazioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sampdoria, Depaoli out: si teme una lussazione della spalla. Presto ulteriori esami
Immagine box news Serie A Gasperini ha ragione, Balerdi è un grande acquisto. Quanto è costato l'argentino
Immagine box news Serie A Cardinale conferma Amorim, cresce il fronte Galliani in FIGC: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Bologna, situazione infortunati: l'esito esami per Enem e le ultime su Orsolini e Piccoli
Immagine box news Serie A Cagliari, Pisacane dopo il ko col Bologna: "Non manca mordente. Serve muovere la classifica"
Immagine box news Serie A Inter-Fiorentina, anche Mancini in tribuna: ecco tutti gli italiani in campo oggi
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, confronto tra società e squadra in vista del derby con il Mantova
Immagine box news Serie B Serie B, oggi si chiude l'ottava giornata: Palermo-Carrarese e Hellas Verona-Pisa
Immagine box news Serie B Juve Stabia, Bellich: "Giochiamo da squadra operaia. Fare più punti possibili per salvarci"
Immagine box news Serie B Benevento, Mignani: "Voglio mettere in difficoltà il mister e trovare il mio spazio"
Immagine box news Serie B Ascoli, Gori: "Contro la Samp senza paura e col nostro calcio che ci porterà lontano"
Immagine box news Serie B Padova, il match-winner Zuelli: "Il gol arriva in un momento perfetto, ci serviva"
Serie C
Immagine box news Serie C Savoia, il principe Emanuele Filiberto: "La squadra non andrà più sotto la curva"
Immagine box news Serie C Il Campobasso supera l'Atalanta U23, Mangia: "Bravi a restare lucidi e a ripartire"
Immagine box news Serie C Union Brescia, Corini: "Legittimo criticare ma la squadra merita anche sostegno e rispetto"
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: "La Serie B un sogno, Fabregas è un allenatore che seguo"
Immagine box news Serie C Spezia, Micai non fa drammi: "Non si può sempre vincere. Sappiamo anche lottare"
Immagine box news Serie C Pescara, Buscé: "Valzania e Parigi fondamentali, il valore tecnico pari a quello umano"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Milan-Ternana 3-0: Stokic scatenata, le umbre vanno al tappeto
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "È iniziato un nuovo percorso, Fiorentina squadra forte"
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, il programma della 4ª giornata: spicca Juventus-Roma
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
25 ottobre 1998, il primo derby d'Italia dopo il mancato rigore di Ceccarini: sempre 1-0
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni