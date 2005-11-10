Lazio, Pinamonti out contro il Parma: il centravanti proverà a recuperare per Reggio Emilia

Ha provato ad essere presente fino all'ultimo Andrea Pinamonti. L'attaccante della Lazio non ha preso parte al match di ieri sera contro il Parma, vinto per 2-1 dagli uomini di Gennaro Gattuso, a causa di una tracheite. "E' semplice - ha spiegato ieri sera il tecnico in conferenza - ieri si è allenato con la squadra e stava bene. Oggi alle 8 meno 10 mi ha chiamato il dottore e Pinamonti aveva 38.5 di febbre, abbiamo scelto di non far stare lui a contatto con la squadra nel pomeriggio e poi non lo abbiamo rischiato perché aveva ancora 38.2".

Quando può rientrare

La situazione del centravanti sarà da monitorare giorno dopo giorno anche se, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe tornare a disposizione per il turno infrasettimanale che i capitolini disputeranno martedì prossimo alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Alberto Aquilani.