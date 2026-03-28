Abodi spegne le polemiche: "Nessuna esultanza smodata. Martedì sarò a Zenica a tifare Italia"

"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, non so neanche che cosa abbiano pensato in quel momento". Andrea Abodi spegne le polemiche generate dell'esultanza di alcuni giocatori azzurri al passaggio del turno della Bosnia contro il Galles. Il Ministro dello Sport, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha commentato: "Non capisco perché sia stato dato eccessivo significato a quell’esultanza, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita, non mi sembra ci sia niente di censurabile né di provocatorio. Cerchiamo di andare oltre, abbiamo già tante cose oggettivamente complicate, questa è una polemica che non ha senso".

Tornando alla sfida in programma martedì a Zenica ha sottolineato: "Credo ci siano tutte le condizioni, non soltanto per valori tecnici ma anche per gli aspetti psicologici, per far bene. Certo, giocheremo in uno stadio ostile, come è normale che sia, ma la presenza dei tifosi italiani sarà certamente appassionata e rumorosa. E milioni di cuori batteranno forte dall’Italia e sono certo che i ragazzi li sentiranno bene".

"Martedì mattina a Rozzano abbiamo l’evento per il 25º Anniversario del Servizio Civile Universale - ha concluso - una delle cose più importanti del mio mandato da ministro, e mercoledì mattina a Roma verrà assegnato il titolo di Città italiana dei giovani, altro appuntamento al quale non posso e non voglio mancare. D’altro canto, non posso cavarmela dicendo che farò il tifo da lontano, voglio essere a posto con la mia coscienza e soprattutto voglio essere lì a tifare Italia".