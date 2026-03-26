"Dipende tutto da noi, fiducia piena negli azzurri": le parole di Abodi e Buonfiglio

"Non è una partita del pronostico, siamo artefici del nostro destino. Se saremo l'Italia che siamo in grado di essere nei momenti difficili, avremo un altro appuntamento tra qualche giorno. Dipende solo da noi". Così ha parlato Andrea Abodi, ai microfoni della Rai, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord.

Sulla stessa linea le dichiarazioni di Luciano Buonfiglio, presidente del CONI: "Partita importante come tutte. Il nostro direttore tecnico, col tempo avuto a disposizione, cercherà di mettere in campo la migliore squadra per l'orgoglio degli italiani e sono sicuro che porteremo a casa il primo passo per andare ai Mondiali. Grandissima fiducia in tutti i giocatori, sono sicuro che daranno tutto e mi auguro che non subiscano le pressioni del mondo esterno. Oggi tutta l'Italia deve tifare per gli azzurri e sono qui per essere il primo tifoso".