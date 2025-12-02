Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C

Con il proseguire della stagione sportiva, che adesso sta volgendo verso la fine del girone di andata, ci sono stati chiaramente diversi esoneri e ribaltoni in panchina, con altri che si preannunciano imminenti, anche questo anno la situazione sembra più tranquilla rispetto agli anni passati. A ogni modo, quella dell'esonero, è una tradizione che trova spesso e volentieri campo soprattutto in Serie B e C.

Ecco allora la lista dei tecnici impegnati fra questa e la passata stagione nei due campionati presi in esame e attualmente senza panchina.

SERIE B

Pierpaolo Bisoli (Brescia)

Roberto Breda (Salernitana)

Fabio Caserta (Bari)

Stefano Colantuono (Salernitana)

Eugenio Corini (Cremonese)

Luca D'Angelo (Spezia)

Massimo Donati (Sampdoria)

Alberico Evani (Sampdoria)

Giuseppe Iachini (Bari)

Moreno Longo (Bari)

Rolando Maran (Brescia)

Pasquale Marino (Salernitana)

Guido Pagliuca (Empoli)

Leonardo Semplici (Sampdoria)

William Viali (Reggiana)

Marco Zaffaroni (Sudtirol)

SERIE C

Alessandro Agostini (Pontedera)

Gaetano Auteri (Benevento)

Massimo Bagatti (Legnago Salus)

Simone Banchieri (Messina)

Marco Banchini (Pro Vercelli)

Giuseppe Bianchini (Arzignano Valchiampo)

Daniele Bonera (Milan Futuro)

Roberto Boscaglia (Latina)

Piero Braglia (Perugia)

Alessandro Bruno (Latina)

Vincenzo Cangelosi (Perugia)

Massimiliano Caniato (Pro Patria)

Paolo Cannavaro (Pro Vercelli)

Massimo Carrera (Ascoli)

Pep Clotet (Triestina)

Gianluca Colavitto (Giugliano)

Riccardo Colombo (Pro Patria)

Mirko Conte (Sorrento)

Mirko Cudini (Giugliano)

Giacomo Curioni (Pergolettese)

Alessandro Dal Canto (Cittadella)

Andrea Dossena (SPAL)

Giovanni Ferraro (Sorrento)

Gaetano Fontana (Gubbio)

Alessandro Formisano (Livorno)

Daniele Gastaldello (Legnago Salus)

Giacomo Gattuso (Novara)

Geppino Marino (Triestina)

Francesco Modesto (Atalanta U23)

Paolo Montero (Juventus Next Gen)

Massimo Paci (Lumezzane)

Pasquale Padalino (Latina)

Ottavio Palladini (Sambenedettese)

Massimo Pavanel (Casertana)

Michele Pazienza (Torres)

Delio Rossi (Foggia)

Andrea Scotto (Sestri Levante)

Vincenzo Torrente (Trapani)

Lamberto Zauli (Perugia)

Nicola Zanini (Dolomiti Bellunesi)