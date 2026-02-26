La Reggiana conferma il capitano per l'11ª stagione. E il Cesena conferma invece Mignani

Giornata di mercato piuttosto viva in Emilia Romagna, passando dalla terra emiliana fino ad arrivare alle rive romagnole. Con una nota ufficiale, quest'oggi la Reggiana ha annunciato il prolungamento dell’accordo con Paolo Rozzio per la prossima annata, portando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2027: il capitano granata, dunque, vestirà la maglia del club per l’undicesima stagione, confermandosi un punto di partenza anche per il prossimo futuro con le sue qualità e la sua leadership.

Sponda romagnola, invece, (non) novità per la panchina del Cesena: nonostante un periodo non positivo, segnato da sette sconfitte nelle ultime nove gare, la proprietà, dopo un summit con la dirigenza, ha deciso di dare nuova fiducia al tecnico Michele Mignani. Un incontro, quello odierno, dove si è dunque fatto nuovamente quadrato attorno all'allenatore, ribadendogli la massima fiducia da parte di tutte le componenti bianconere.

A proposito di mercato il tecnico del Bari Moreno Longo ha svelato una sorta di retroscena nel corso della conferenza stampa che anticipa il match contro la Sampdoria: "Sono arrivati giocatori che non giocavano da un po': il mercato offriva quello. Alcuni calciatori che stavano giocando hanno preferito altre piazze. Se devo parlare di fuoco dentro, vedo la possibilità di lavorare su questo, chi è arrivato ha il mood giusto e sta cercando di dare tutto quello che ha. Vedo gente crescere sia sotto l'aspetto della condizione che mentale".