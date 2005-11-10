Ascoli, arriva la risoluzione con Menna. Il difensore ora può accordarsi col Teramo

Dopo poco più di due stagioni con la maglia dell’Ascoli, dove ha collezionato 30 presenze con un gol conquistando la promozione in Serie B lo scorso anno, per il difensore classe ‘95 Menna arriva il momento dei saluti. Il calciatore ha infatti risolto il contratto con il club marchigiano.

La nota dell’Ascoli su Menna

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione consensuale del contratto con Damiano Menna, che saluta l’Ascoli dopo oltre due anni in cui ha indossato la maglia bianconera in trenta occasioni, mettendo a segno un gol. Il Club di Corso Vittorio Emanuele saluta Damiano e gli augura le migliori soddisfazioni.

Il futuro di Menna

Per l’esperto centrale il futuro sarà probabilmente a Teramo con cui sta trattando già da qualche tempo. La risoluzione contrattuale con l’Ascoli era infatti il primo passo per accelerare le discussioni con il club abruzzese per ripartire dopo alcuni mesi ai margini del club bianconero.