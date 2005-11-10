Ascoli, Menna verso il Teramo: si tratta sulla buonuscita
Luca Bargellini
Novità sul futuro di Damiano Menna, difensore centrale ancora sotto contratto con l'Ascoli fino al 30 giugno 2027, ma fuori dal progetto tecnico di Francesco Tomei. Secondo quanto riportato da PicenoTime, il classe 1995 è finito nel mirino del Teramo, attualmente secondo nel Girone F di Serie D con 16 punti.
Ascoli, Menna fuori dal progetto: il Teramo ci prova
Il centrale bianconero è escluso dalla lista degli over e la sua posizione resta da definire. La società marchigiana sarebbe pronta a riconoscere al giocatore una buonuscita prima di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, passaggio necessario per consentirgli di firmare con il club abruzzese. Non è però ancora stata raggiunta un'intesa sulle condizioni economiche dell'operazione. Menna e il suo entourage, infatti, non intendono al momento ridimensionare le proprie richieste, rendendo più complessa la chiusura della trattativa.
Teramo, dopo Caucci un altro possibile innesto dall'Ascoli
Il possibile trasferimento di Menna si inserirebbe in un rapporto già avviato tra i due club. Lo scorso 17 agosto, infatti, il Teramo aveva prelevato dall'Ascoli, con la formula del prestito secco, il difensore diciannovenne Andrea Caucci.