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Menna trova subito squadra: dopo l'addio all'Ascoli c'è la firma con il Teramo

Ufficiale
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 21:40Serie D
15.10.2026 21:40Serie D
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Il difensore classe '95 nella giornata di ieri aveva risolto con l'Ascoli dopo due anni e una promozione. Ora ripartirà dal club abruzzese
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo aver detto addio all'Ascoli, con cui ha risolto il contratto al termine di un biennio coronato dalla promozione in Serie B, l'esperto difensore Menna ha trovato una nuova squadra. Il classe '95 infatti ha firmato fino a fine stagione con il Teramo.

La nota del Teramo su Menna

Teramo Calcio 1913 rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale Damiano Menna che ha sottoscritto un contratto annuale.

Classe 1995, originario di Lanciano, il neo-biancorosso costituisce un innesto di assoluto spessore nella terza linea biancorossa, come testimoniano i numeri prodotti in carriera: 101 presenze ed un gol in Serie C, maturate dal 2021 ad oggi con le maglie di Campobasso, Renate, Giugliano ed Ascoli, 172 gettoni accompagnati da sei marcature in D, dall’iniziale quadriennio di Avezzano, coinciso con il primo successo nel campionato di Eccellenza, per poi proseguire a Taranto e Campobasso, conquistando con i molisani la promozione in terza serie.

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