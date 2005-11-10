Serie A, la classifica aggiornata: il Venezia spedisce l'Udinese all'ultimo posto
Gaetano Mocciaro
Il Venezia dopo tre sconfitte consecutive torna al successo e lo fa in una partita di estrema importanza, non solo per questioni territoriali ma perché questo derby del Triveneto toglie i lagunari dall'ultimo posto, affossando una diretta concorrente: l'Udinese è ultima in classifica in solitaria, non succedeva dal 2010.
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Lazio 28 punti
2. Inter 25
3. Roma 24
4. Como 23
5. Milan 21
6. Frosinone 20
7. Juventus 17
8. Napoli 14
9. Bologna 14
10. Torino 13
11. Genoa 13
12. Cagliari 13
13. Atalanta 11
14. Lecce 9
15. Parma 8
16. Fiorentina 8
17. Sassuolo 8
18. Monza 7
19. Venezia 6
20. Udinese 5
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA
Venezia - Udinese 2-1
54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)
Cagliari - Frosinone
7 novembre, ore 15, DAZN
Torino - Lecce
7 novembre, ore 15, DAZN
Parma - Bologna
7 novembre, ore 18, DAZN
Roma - Sassuolo
7 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky
Napoli - Lazio
8 novembre, ore 12.30, DAZN
Genoa - Milan
8 novembre, ore 12.30, DAZN
Monza - Atalanta
8 novembre, ore 15, DAZN
Inter - Como
8 novembre, ore 18, DAZN e Sky
Fiorentina - Juventus
8 novembre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
9 reti: Varela (Monza)
8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)
6 reti: Krstovic (Atalanta)
5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter) e Rabiot (Milan)
4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Isaksen e Noslin (Lazio), Cisse e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adams (Torino)