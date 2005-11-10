Serie A, la classifica aggiornata: il Venezia spedisce l'Udinese all'ultimo posto

Il Venezia dopo tre sconfitte consecutive torna al successo e lo fa in una partita di estrema importanza, non solo per questioni territoriali ma perché questo derby del Triveneto toglie i lagunari dall'ultimo posto, affossando una diretta concorrente: l'Udinese è ultima in classifica in solitaria, non succedeva dal 2010.

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio 28 punti

2. Inter 25

3. Roma 24

4. Como 23

5. Milan 21

6. Frosinone 20

7. Juventus 17

8. Napoli 14

9. Bologna 14

10. Torino 13

11. Genoa 13

12. Cagliari 13

13. Atalanta 11

14. Lecce 9

15. Parma 8

16. Fiorentina 8

17. Sassuolo 8

18. Monza 7

19. Venezia 6

20. Udinese 5

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA

Venezia - Udinese 2-1

54' Basic (V), 57' aut. Moreno (U), 65' Kike Perez (V)

Cagliari - Frosinone

7 novembre, ore 15, DAZN

Torino - Lecce

7 novembre, ore 15, DAZN

Parma - Bologna

7 novembre, ore 18, DAZN

Roma - Sassuolo

7 novembre, ore 20.45, DAZN e Sky

Napoli - Lazio

8 novembre, ore 12.30, DAZN

Genoa - Milan

8 novembre, ore 12.30, DAZN

Monza - Atalanta

8 novembre, ore 15, DAZN

Inter - Como

8 novembre, ore 18, DAZN e Sky

Fiorentina - Juventus

8 novembre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

9 reti: Varela (Monza)

8 reti: Raimondo (Frosinone) e Malen (Roma)

6 reti: Krstovic (Atalanta)

5 reti: Maldini (Cagliari), Douvikas (Como), Calò (Frosinone), Thuram (Inter) e Rabiot (Milan)

4 reti: Mastantuono (Fiorentina), Osmajic (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Isaksen e Noslin (Lazio), Cisse e Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli) e Adams (Torino)