Carrarese, Pagliuca: “Con la Samp serviranno unione, energia e voglia di lottare”

Dimenticare Verona, ritrovare quella compattezza e quell'intensità che hanno caratterizzato il percorso dell'ultimo mese e mezzo. La Carrarese si prepara alla sfida contro la Sampdoria, appuntamento importante nella corsa alla salvezza e occasione per voltare pagina dopo la sconfitta dell'ultimo turno. A due giorni dalla gara, il tecnico Guido Pagliuca ha fatto il punto sulla condizione della squadra, tornando anche sugli aspetti che non lo hanno soddisfatto nella trasferta contro gli scaligeri.

La terza partita in una settimana, con pochi cambi nell'undici iniziale, può aver inciso sulla prestazione, ma Pagliuca non cerca alibi. Il tecnico ha analizzato insieme alla squadra quanto accaduto contro il Verona, individuando soprattutto nell'atteggiamento agonistico un aspetto da ritrovare.

“Abbiamo analizzato l'una e l'altra cosa e i ragazzi sono consapevoli di quello che la nostra squadra necessita per giocare le partite, ovvero il piglio, la bava alla bocca, il fatto di andare e vincere i contrasti, di andare addosso all'avversario rimanendo in piedi. Invece questo un pochino è mancato nella partita di Verona”.

Un passaggio indietro che deve diventare esperienza per il futuro: “È una partita che ci deve lasciare l'esperienza, ci deve dire che cosa a noi serve e ce lo dobbiamo portar dietro il positivo”.

La sfida contro la formazione blucerchiata rappresenta un appuntamento particolarmente significativo, anche per il peso che può assumere nella lotta per mantenere la categoria. Pagliuca, tuttavia, preferisce non caricare ulteriormente la vigilia, chiedendo ai suoi di affrontare l'impegno con la giusta mentalità.

“È una partita importante, come lo sono tutte. Va giocata con tutti quelli che sono i requisiti di una partita come tutte le altre. Va giocata con la leggerezza, con la consapevolezza di cosa serve, con la consapevolezza che siamo un gruppo talmente unito, talmente di amici sul campo”.

Proprio l'unione dovrà rappresentare una delle armi principali della Carrarese, soprattutto nei momenti più complicati della partita: “Nei momenti di difficoltà dovremo tirar fuori questa grande unione. A maggior ragione nei momenti di difficoltà, come in tutte le partite, ci saranno quei momenti dove dovremo stringere i denti e questo lo dobbiamo fare da gruppo, da gruppo di amici per come sono ogni giorno, per come sono in ogni allenamento questi ragazzi”.

Nel corso della conferenza stampa Pagliuca ha fatto anche il punto sulle condizioni dei giocatori, con una notizia positiva relativa a Dagba, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

“Anche Dagba si è allenato con noi per la prima volta ieri. Ha fatto tutto l'allenamento, fino ad ora questa settimana aveva fatto in parte. Sarà a disposizione della squadra, non partirà dall'inizio, ma sarà utilizzabile durante la partita”.

Da valutare invece Belloni, il cui eventuale impiego dipenderà dalle risposte alle terapie e dall'allenamento della vigilia.

Sul piano tattico, l'allenatore non considera il sistema di gioco un elemento determinante in sé, quanto piuttosto le funzioni che i giocatori riescono a interpretare in campo: “Non è una questione proprio di modulo, ma di funzioni sul campo. Sono cose che i giocatori riescono a fare e alla base però ci deve essere l'essenza principale del gioco del calcio, che è il piacere di giocare lottando”.

Pagliuca ha infine sottolineato l'importanza dell'ambiente di Carrara, evidenziando il lavoro condiviso da tutte le componenti societarie e il rapporto con la tifoseria. Un'unità che, secondo il tecnico, può fare la differenza anche nella partita contro la Sampdoria.

“La cosa bella qui alla Carrarese è che dal presidente al direttore, a tutti i componenti della società, staff medico, staff di campo, tutti sono dediti a un unico obiettivo, quello di aiutare la squadra a performare al meglio la domenica, di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

E sulla spinta del pubblico, Pagliuca non ha dubbi: “Per noi giocare nel nostro stadio, nel nostro campo, è bellissimo e deve essere una forza. Se lo facciamo tutti insieme, fino ad oggi io ho toccato con mano che è stato un valore aggiunto, non solo una forza, ma un valore aggiunto”.