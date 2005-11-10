Autogol immediato di Moreno: l'Udinese pareggia a Venezia 3 minuti dopo il gol di Basic
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Daniele Najjar
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06.11.2026 22:03Serie A
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Pareggio dell'Udinese appena 3 minuti dopo al gol di Bascic: cross di Vojvoda, Moreno nel tentativo di anticipare Davis batte Stankovic facendosi autogol. Lungo check del VAR che porta all'assegnazione della rete: nel mirino la posizione di Zaniolo, valutata regolare. 1-1 al 57' al Penzo.
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