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Meraviglia di Kike Perez: il Venezia torna avanti al 65', 2-1 sull'Udinese

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 22:10Serie A
06.11.2026 22:10Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Segui qui la diretta di Venezia-Udinese su TMW

Gran botta di Kike Perez al 65': il centrocampista trova l'incrocio dei pali e riporta il Venezia avanti sull'Udinese. 2-1 al Penzo ora.

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