AlbinoLeffe, rinnovo fino al giugno 2028 con opzione per Mihai Vasilica Gusu

U.C. AlbinoLeffe è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di prestazione sportiva di Mihai Vasilica Gusu, difensore romeno classe 1996, sino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo automatico – al verificarsi di determinate condizioni – fino al 2029.

La storia tra AlbinoLeffe e Gusu, quarto giocatore per numero di presenze in bluceleste (290, con 13 gol), dunque, è destinata a proseguire ben oltre il decennio: l’esterno ex Carrarese, infatti, è giunto a Zanica (BG) nel lontano 2017 ed è l’unico giocatore attualmente in rosa ad aver vissuto, assieme a mister Zaffaroni, la cavalcata playoff della Stagione 2020/21.

“Rinnovare con questa società è sempre speciale: quest’oggi provo le stesse emozioni del giorno in cui ho firmato il mio primo contratto in bluceleste! Per me l’AlbinoLeffe è questione di amore e rispetto”, le prime parole di Mihai Vasilica Gusu dopo la firma.