L'Udinese naufraga anche in Laguna, alla prima di Zanetti: il Venezia vince 2-1, perla Kike Perez
Daniele Najjar
Risultato finale: Venezia-Udinese 2-1
L'effetto del cambio di guida tecnica non scuote l'Udinese: la prima di Paolo Zanetti sulla nuova panchina coincide con un altro ko, che spedisce i friulani all'ultimo posto, superati proprio dal Venezia, che passa 2-1 al Penzo. Una gara combattuta e tesa, la decide una meraviglia di Kike Perez all'incrocio dei pali. Davide Nicola centra la seconda vittoria in 5 partite da quando è subentrato a Stroppa.
Le scelte
Nicola rilancia Yeboah al fianco di Adams, in mezzo resta in panchina Busio, spazio a Kike Perez e Basic con Sohm. Zanetti schiera dal primo minuto Solet in difesa e Davis in attacco, entrambi in dubbio alla vigilia.
Okoye e Stankovic attenti nel primo tempo
Chance casuale, ma colossale per Hainaut dopo 6 minuti: un rimpallo lo manda in porta, Okoye para. Juan Jesus è pericoloso di testa, poi Mazzocchi va vicino al palo dalla distanza e Adams viene murato da Davis. L'Udinese si vede dopo la mezz'ora: botta di Ekkelenkamp, gran riflesso di Stankovic. Sarebbe clamoroso il gol sbagliato da Davis da due metri, ma viene segnalato un fuorigioco dubbio. Nel finale, su una smanacciata di Okoye, Hainaut calcia malissimo al volo: aveva la porta spalancata.
Basic, autogol di Moreno e meraviglia Kike Perez
Si riparte senza cambi, ma Udinese accelera. Solet di testa non c'entra i pali, Stankovic in uscita si salva su Davis con la punta del piede e poi mura anche Ekkelenkamp pochi minuti dopo. Nel momento più difficile, Hainaut pesca Basic che fa 1-0 con il piatto sinistro. L'Udinese pareggia subito: cross di Vojvoda, Moreno fa autogol nel cercare di anticipare Davis. Ancora Ekkelenkamp pericoloso a giro, sfiora solo il palo. Kike Perez pesca l'incrocio: gran gol per il 2-1al 65'. Corner di Kike Perez, Moreno di testa va vicino a colpire, libera Vojvoda. L'assalto finale non porta frutti, il Venezia molla l'ultimo posto.