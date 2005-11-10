Altra sorpresa dalla Primavera del Como: il Perù ha convocato Francesco Andrealli

Riccardo Cassano non è il solo giovane talento del Como a finire sotto i riflettori delle Nazionali. Dopo la prima convocazione con l'Italia del centrocampista classe 2009, un altro protagonista della Primavera biancoblù si prepara infatti a vivere un'esperienza altrettanto importante a livello internazionale. Si tratta di Francesco Andrealli, anch'egli centrocampista, che in queste ore ha ricevuto la chiamata del Perù per i prossimi impegni de La Bicolor.

Nato a Como, ma da madre peruviana

Nato a Como il 5 agosto 2007, Andrealli ha origini peruviane da parte di madre e ha scelto di rappresentare il Paese andino. Una decisione maturata nonostante la nascita in Italia e la possibilità di intraprendere quindi un percorso con un'altra selezione. Il centrocampista aveva già avuto modo di avvicinarsi all'ambiente peruviano attraverso le rappresentative giovanili, ma adesso per lui arriva l'opportunità di entrare a far parte del gruppo della truppa del ct Mano Menezes.

Il Como Primavera gli ha dato la fascia da capitano

Andrealli è uno dei punti di riferimento della Primavera biancoblù di mister Gianluca Falsini, squadra della quale indossa non a caso la fascia da capitano. Nel corso della sua crescita ha condiviso spesso la mediana proprio con Riccardo Cassano, collezionando finora 11 presenze stagionali e 1 assist tra campionato Primavera e Youth League. In prima squadra, invece, ancora nessuna presenza. Per Andrealli, così come per Cassano. Ma la Nazionale è già arrivata per entrambi.