Avellino, Biancolino: "Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già alla prossima"

Raffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il peso della sconfitta. Avellino-Carrarese è finita 1-2 e il tecnico parte dal confronto con le ultime uscite. "Sicuramente non eravamo brillanti come l’ultima partita in casa. Ci sta. Veniamo da un buon periodo, da buone prestazioni e da risultati importanti, ma questo è il campionato di Serie B: non c’è mai nulla di scontato. vTe la devi giocare con tutti e ci sta anche un incidente di percorso come quello di oggi. Fa parte del campionato. I cambi? Da chi subentra mi aspetto qualcosa in più di chi sta inizialmente in mezzo al campo. La scelta di inserire Russo era per attaccare di più la profondità, perché si vedeva che loro soffrivano queste palle alle spalle.

Non ci siamo riusciti, ma è una situazione di tutta la squadra, non di un singolo. Negli ultimi minuti cercavamo l’uno contro uno, sia con Raffaele che con Luca, lasciandoli più liberi di giocare. L’idea era mettere palloni dentro sfruttando la fisicità di Andrea e provare a metterli in difficoltà. Ma ripeto, eravamo meno brillanti rispetto all’ultima partita. Questi ragazzi vanno ringraziati per quello che stanno facendo. Bisogna pensare subito alla prossima e andare avanti. Forse partire troppo bene ci ha fatto pensare che fosse più facile. Ma questo è un campionato lungo, difficile. Le squadre si sono organizzate e il girone di ritorno sarà ancora più tosto».