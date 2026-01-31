Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino-Cesena 3-1, le pagelle: Biasci porta a casa il pallone, Olivieri non basta

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Esposito
Oggi alle 16:58Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Avellino-Cesena 3-1

AVELLINO

Daffara 6,5 – Non può nulla sulla rete del Cesena, ha il merito di trasmettere sicurezza a tutto il reparto. Una super parata consente ai biancoverdi di restare in vantaggio.

Missori 6,5 – Davvero un’ottima partita da parte dell’esterno biancoverde che, fatta eccezione per il primo quarto d’ora, prende bene le misure all’avversario e spinge costantemente sfiorando anche il gol con un tiro potente dai 20 metri che si stampa sul palo.

Cancellotti 6,5 – Ormai è considerato a tutti gli effetti un braccetto nella difesa a tre e, ancora una volta, è autore di una prova particolarmente positiva. Sta crescendo l’intesa con i compagni di squadra, si immola nella ripresa salvando il risultato.

Enrici 6 – La traversa gli nega la gioia del gol, ma il suo colpo di testa propizia comunque la terza rete di Biasci. Parte maluccio, soffrendo tanto lo scatenato Olivieri. Bene nella ripresa.

Fontanarosa 6,5 – Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, mezzo voto in più perché guida la retroguardia con l’autorevolezza di un veterano pur essendo uno dei più giovani. Promosso.

Sala 6 – Ha avuto davvero un buon impatto con l’Avellino, come se giocasse in biancoverde da inizio stagione. Contiene bene gli esterni avversari che, all’andata, fecero quello che volevano.

Palumbo 6,5 – Anche lui chiude un pochino in ritardo quando Olivieri stoppa e la mette all’angolino, ma da quel momento diventa assoluto padrone della scena e giganteggia in tutte e due le fasi sfiorando un grande gol con un tiro a giro alto di un soffio.

Palmiero 6,5 – Altra prova autorevole del metronomo biancoverde, tutte le azioni più pericolose nascono dai suoi piedi. Un maestro che dirige benissimo l’orchestra. Esce tra gli applausi dei tifosi, meritatissimi. Dal 70' Armellino 6 - Fa il suo.

Sounas 6,5 – Schierato a sorpresa da Biancolino, la mezzala offensiva conferma di avere una grande intesa con Biasci e gli serve un pallone d’oro per la rete del provvisorio 1-1. Un’ora di qualità prima di un calo fisico. Dal 55' Besaggio 6 -Solito supporto prezioso nelle due fasi.

Biasci 8 – Autentico trascinatore dei biancoverdi, unico attaccante assolutamente insostituibile nella formazione titolare. Tre gol, due davvero di pregevole fattura, gli valgono la palma di migliore in campo in assoluto. Dall'85' Russo sv.

Patierno 6 – Sta crescendo molto dal punto di vista fisico, lo dimostra proteggendo bene tanti palloni aiutando Biasci a restare in area di rigore senza sfiancarsi in non possesso. Un tandem complementare e affiatato. Dal 70' Tutino 6 - Buon impatto da parte dell'attaccante che, nel finale, sfiora un gran gol. Mentalità giusta.

Raffaele Biancolino 6,5 – Mezzo voto in meno perché la squadra approccia male, ma sul piano caratteriale bisogna apprezzare molto un gruppo che, in un momento di flessione, si ritrova sotto in avvio, ma reagisce segnando tre reti e sciorinando un calcio a tratti piacevole.

CESENA

Klinsmann 5,5 - Prende tre gol sui quali non ha alcuna responsabilità. Paga la giornata di grazia di Biasci.

Zaro 5 - Balla assieme a tutta la difesa bianconera, retroguardia che in questo 2026 è partita decisamente male.

Piacentini 5 - Soffre moltissimo la fisicità di Biasci e Patierno, prova quantomeno a suonare la carica nei momenti di difficoltà sfiorando il pareggio. Male nella ripresa. Dal 65' Magni 5,5 - Soffre come tutta la retroguardia.

Ciofi 5 - Parte bene, con autorevolezza e senza sbagliare nulla. Poi Biasci inizia il suo show personale e in diverse occasioni si fa trovare fuori posizione.

Ciervo 5,5 - All'andata aveva fatto il bello e il cattivo tempo dominando la scena per 90 minuti. Oggi, dopo un'ottima partenza, viene ben contenuto dagli esterni biancoverdi.

Castegnetti 5,5 - In interdizione si fa rispettare e ci mette tanta esperienza per contenere gli avversari. Male in impostazione, alla lunga perde lucidità. Dall'80' Arrigoni sv.

Berti 5,5 - Stesso discorso fatto per Ciervo. All'andata fu autore della miglior prova della sua stagione, ma oggi ha sofferto il grande dinamismo dei dirimpettai in maglia biancoverde che lo hanno battuto sul piano del ritmo e dell'intensità.

Bisoli 5 - Da un calciatore del suo spessore ci si aspetta sempre qualcosina in più. L'Avellino palleggia tanto e lo costringe a correre a vuoto. Ben contenuto quando spinge. Dal 65' Francesconi 5,5 - Prova a dare una mano in fase offensiva, ma non sempre è precisissimo.

Frabotta 5,5 - Parte benissimo, con una partecipazione costante alla fase offensiva e la giocata decisiva che porta al gol di Olivieri. Poi prende il giallo e deve limitarsi, al punto da essere sostituito. Salterà per squalifica la prossima gara. Dal 65' Guidi 5,5 - Spesso si trova da solo contro 2-3 avversari e prova a metterci una pezza.

Shpendi 5,5 - Dal punto qualitativo nulla da dire: quando tocca palla si vede sia un giocatore di livello assoluto per la categoria. Manca un pochino di freddezza al momento del tiro in porta. Molla negli ultimi 20 minuti.

Olivieri 6,5 - Nel primo tempo è imprendibile: traversa, gol, tante giocate di qualità. 45 minuti da grande attaccante. Viene sostituito a sorpresa nel momento di maggior pressione. Dal 75' Diao sv.

Michele Mignani 5 - C'è da riflettere, perchè la squadra conferma di vivere un momento di involuzione. Del resto la continuità non è mai stata l'arma vincente dei bianconeri. Il vantaggio dopo meno di dieci minuti è stato gestito malissimo.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
