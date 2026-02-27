Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: "Ho cercato di lavorare sull'aspetto mentale, periodo difficile"


© foto di Federico De Luca 2025
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:42Serie B
Daniel Uccellieri

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con il Mantova, partita valida per la 27ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, che si disputerà domenica 1 marzo 2026, alle ore 17:15, presso lo Stadio “Danilo Martelli” di Mantova.

Sulla settimana di lavoro:
“Nonostante l’amarezza per un periodo difficile in termini di risultati, la settimana è stata positiva e i ragazzi hanno lavorato con il giusto spirito. Da allenatore, ho cercato di lavorare anche sull’aspetto mentale, cercando di rendere consapevoli i calciatori che nonostante non stiano arrivando i risultati, le prestazioni raccontano di come la squadra risponda sempre presente, per questo non sono preoccupato. Comunque, non è la prima volta che attraversiamo frangenti analoghi, ci siamo già passati e sappiamo come uscirne, e inoltre viviamo in un ambiente che ci sta accanto anche durante questi momenti, ed è certamente un bene, perché significa che non siamo soli. In questa fase del campionato, ci sta sicuramente mancando qualcosa sotto il profilo della realizzazione: sarei preoccupato se faticassimo a creare con costanza i pericoli in fase offensiva, ma non si tratta di quello, bensì solo di lucidità negli ultimi 16 metri, e conoscendo i miei interpreti, sono certo che presto riusciremo a sbloccarci.”

Sulla prossima sfida:
“Quella di domenica sarà una sfida in cui ci saranno tre punti in palio, come tutte, per questo non credo che debba essere vista come una partita diversa dalle altre che ci attenderanno da qui alla fine. Ad ogni modo, il Mantova è una squadra importante, ben attrezzata, che si compone di giocatori funzionali al loro modo di giocare, per questo che la nostra soglia dell’attenzione debba essere altissima. Come abbiamo già potuto costatare nella partita d’andata, sono una compagine coriacea, forte dal punto di vista mentale e lo si evince dalla capacità, dimostrata anche recentemente, di ribaltare i risultati. Comunque, mi aspetto una partita combattuta e sono consapevole che servirà una grande prestazione per espugnare il “Danilo Martelli”, anche nella capacità di portare a nostro favore gli episodi.”

Il mese di marzo e gli indisponibili:
“La notizia positiva della settimana è certamente il recupero di Schiavi, che è tornato a lavorare in gruppo e, a meno di imprevisti dell’ultimo minuto, sarà della partita già nella sfida di domenica. Per quanto riguarda il resto del gruppo, tutti gli effettivi stanno bene e si sono allenati regolarmente. Ad ogni modo, è chiaro che, con sei partite da disputare in venti giorni, ci saranno inevitabilmente da adottare delle strategie, per far sì che, in ogni gara, possa scendere in campo la formazione migliore. Comunque, il calendario è fitto di impegni sia per noi, che per le altre squadre, quindi dovrà essere un nostro compito gestire correttamente le energie e cercando di arrivare alla sosta nelle migliori condizioni possibili, sia mentali che fisiche.”


