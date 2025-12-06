Flop Werner, il Lipsia è pronto a liberarlo a zero: nel suo futuro può esserci l'MLS

La carriera di Timo Werner ha imboccato una discesa impensabile fino a pochi anni fa. Dopo l’avventura al Chelsea, mai realmente decollata nonostante 23 gol in 87 presenze e una finale di Champions League giocata da titolare, l’attaccante tedesco era tornato al RB Lipsia nel 2022 con l’obiettivo di ritrovare la sua vena realizzativa. Ma il rientro in Bundesliga ha prodotto solo una breve fiammata: 16 gol nel 2022-23, poi il buio totale.

Dall’estate 2023, Werner ha segnato appena cinque reti in tutte le competizioni, mentre il prestito al Tottenham (2023-2025) è stato un fallimento: 3 gol in 40 partite e addirittura l’esclusione dall’Europa League. L’attuale stagione ha toccato l’apice dell’umiliazione sportiva: un solo minuto di gioco in Bundesliga, a settembre contro il Wolfsburg. Ole Werner non lo considera più parte del progetto, preferendogli giovani come Bakayoko, Diomande, Rômulo, Harder e Gomis.

Secondo Sport Bild, il Lipsia sarebbe pronto a liberarlo a costo quasi zero pur di alleggerire il monte ingaggi e risparmiare fino a 12 milioni entro l’estate. Anche i club europei gli hanno voltato le spalle: nessuno è disposto a sobbarcarsi uno stipendio da circa 900.000 euro mensili, che ha già fatto sfumare l’opportunità Olympique Lione.

Eppure una via d’uscita esiste. La MLS - e in particolare l’Inter Miami di David Beckham - starebbe trattando per portarlo negli Stati Uniti già a gennaio. Sarebbe un approdo lontano dai riflettori della Champions, ma forse l’ultima occasione per rilanciare una carriera che, dopo i 95 gol segnati col Lipsia tra 2016 e 2020, sembrava destinata a ben altre altezze.